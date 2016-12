Ärzte Zeitung online, 12.12.2016 1

Tinnitus

App auf Rezept für Patienten in Hessen

FRANKFURT/MAIN. Die Techniker Krankenkasse (TK) bietet Tinnitus-Patienten in Hessen ab sofort eine digitale Therapie mit Smartphone und Kopfhörern an. Versicherte können sich von den ersten teilnehmenden knapp 20 Hals-Nasen-Ohren-Ärzten eine speziell gegen den Tinnitus entwickelte App verordnen lassen, teilt die Kasse am Freitag mit.

Die sogenannte Tinnitracks-App bekämpfe den störenden Ton im Ohr mit der Lieblingsmusik des Patienten und berücksichtige darüber hinaus das steigende Interesse der Patienten an innovativen, digitalen Helfern, heißt es.

Die Wirkung der mobilen Anwendung hatte die Krankenkasse bereits 2015 in einem Feldversuch in Hamburg getestet. (mh)