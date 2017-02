Ärzte Zeitung online, 22.02.2017 1

Techniker Krankenkasse

Migräne-App erhält gute Noten

BERLIN. Eine von der Kieler Schmerzklinik entwickelte Migräne-App könnte dazu beitragen, dass Schmerzattacken abnehmen und die Betroffenen seltener arbeitsunfähig sind. Die App ist ein digitales Schmerztagebuch. Sie unterstützt außerdem bei der Verhaltensprophylaxe und vernetzt Betroffene miteinander. In einer standardisierten Befragung von 176 Patienten verbesserte sich der Migraine Disability Assessment Score (MIDAS), in den AU-Tage, Funktionseinschränkungen und psychosoziale Faktoren einfließen, nach Beginn der App-Nutzung um zwanzig Prozent von 64 auf 52 Punkte. "Auch die Zahl der Schmerzattacken und der eingenommenen Akutmedikamente sinkt", sagte Studienleiter Professor Hartmut Göbel am Dienstag bei einer Pressekonferenz der Techniker Krankenkasse. Eine Kontrollgruppe gab es nicht. Die Migräne-App wird seit Oktober von der Techniker Krankenkasse als iOS-App angeboten. In Kürze soll es auch eine Android-Version geben.(gvg)