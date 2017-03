Ärzte Zeitung online, 23.03.2017 1

Allergien

Pollen-App der TK findet bei Patienten Anklang

BERLIN. Die Heuschnupfen-App der Techniker Krankenkasse (TK) "Husteblume" erfreut sich bei Patienten großer Beliebtheit: Die App gibt es für iOS- und Android-Geräte, sie wurde laut TK bisher 70.000 Mal heruntergeladen. Gelauncht wurde die mobile Anwendung vor zwei Jahren. Mit der App können Pollen-Allergiker via Smartphone ihre persönliche Pollenbelastung ermitteln. Nach der Standorteingabe sind den Angaben zufolge allgemeine und persönliche Pollenvorhersagen möglich. In einem Symptomtagebuch können die Nutzer ihre Beschwerden protokollieren. "So lässt sich der richtige Zeitpunkt für eine Einnahme von Medikamenten erkennen, um heftige Symptome möglichst zu vermeiden", heißt es. (juk)