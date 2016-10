Ärzte Zeitung online, 10.10.2016 1

Diabetes-Messgeräte

Anleitung auf Türkisch, Arabisch und Russisch

Migranten in Deutschland haben im Schnitt häufiger Typ-2-Diabetes als die Allgemeinbevölkerung. Für die beiden Blutzuckermessgeräte STADA Gluco Result und STADA Gluco Result To Go Plus gibt es daher jetzt Kurzanleitungen in türkischer, arabischer und russischer Sprache.

In jeder Sprache gibt es 25-blättrige Abreißblocks mit den Informationen. Diese sollen die Einweisung in die Funktion der Geräte unterstützen.

Für das STADA Gluco Result To Go Plus gibt es zudem im Internet einen Anwendungsfilm auf Türkisch (www.stada-diagnostik.de/ diabetes). Dieses Gerät von der Größe einer Walnuss eignet sich gut für den Einsatz unterwegs.

Es lässt sich auf die Teststreifendose aufschrauben. Das STADA Gluco Result ist für die komfortable Messung zu Hause konzipiert. Es ist bequem zu handhaben und hat ein großes, gut lesbares Display.