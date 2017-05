Ärzte Zeitung online, 24.05.2017 1

120. Deutscher Ärztetag

Sascha Lobo: "Digitalisierung lässt sich nicht klein hoffen"

Digitalisierung – wird auch für Ärzte immer mehr zum Thema. © BillionPhotos.com / Fotolia

FREIBURG. Die Digitalisierung lässt sich nicht aufhalten, die Ärzte sollten sich daher aktiv daran beteiligen. Diesen dringenden Appell hat der bekannte Blogger Sascha Lobo auf dem Deutschen Ärztetag in Freiburg an die Adresse der Ärzte gerichtet.

Datenschutz und Angst vor Veränderungen: Im Video-Interview der „Ärzte Zeitung“ erläutert Dr. Franz-Joseph Bartmann, Vorsitzender des Telematik-Ausschusses der BÄK, was Ärzte bei diesem Thema bewegt. (jk/mh)

Lobo sprach von einer "exponenziellen Wirkung": Immer mehr Datenströme würden erfasst. Und die Menschen seien bereit, die Daten nicht nur zu speichern, sondern auch zu teilen. Daran hätten auch Datenskandale wie die NSA-Spähattacken nichts geändert.

Diese Veränderung wirke sich besonders auf die Medizin aus: Die Patienten kämen mit einer Vielzahl an Daten in der Tasche, die sie selbst nicht auswerten können. Hier sei der "digital informierte Arzt" als Berater gefragt. "Es kann nicht darum gehen, die Digitalisierung abzuwehren oder klein zu hoffen. Sie sind verpflichtet, sie mit zu gestalten", so Lobos Aufruf an die Ärzte. (reh)