Deutsche Diabetes-Hilfe

Skifreizeit für Menschen mit Typ-1-Diabetes

Die Deutsche Diabetes-Hilfe – Menschen mit Diabetes (DDH-M) bietet Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes und ihren Partnern vom 24. März bis 1. April eine Skifreizeit an. Insgesamt 30 Teilnehmer können im österreichischen Maria Alm bei der von der AOK geförderten Freizeit Wintersport treiben. Zum einwöchigen Programm gehören außer Skiunterricht auch Seminare zur Diabetes-Therapie. Das Angebot richtet sich an Menschen im Alter ab 18 Jahre, die sportlich aktiv sein und sich auch über ihr Leben mit Diabetes austauschen wollen, so die DDH-M. Der Eigenanteil der Fahrt beträgt 550 Euro (DDH-M-Mitglieder: 500 Euro).

Das Programm: Die Diabetiker können an Skikursen unterschiedlicher Niveaus teilnehmen. Die Mahlzeiten werden gemeinsam eingenommen. Nach dem Abendbrot halten Diabetesberater Seminare zu Themen wie ‚Sportanpassung‘, ‚Umgang mit diabetischen Extremsituationen‘ oder ‚Broteinheiten bei typischen österreichischen Lebensmitteln berechnen‘.

Mehr Infos und Anmeldung unter https://ski.ddh-m.de/