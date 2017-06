Ärzte Zeitung online, 30.06.2017 1

Hepatitis A

Rat zur Impfung vor Pride-Festival-Besuch

STOCKHOLM. Angesichts von Hepatitis-A-Ausbrüchen bei schwulen Männern rät die Europäische Seuchenbehörde ECDC zu Impfungen. Besonders Besucher der Pride-Festivals sollten sich wegen möglicher sexueller Kontakte vor Infektionen schützen, betont das ECDC.

Nach Angaben des Centers haben die Behörden in Europa in den vergangenen zwölf Monaten etwa 1500 bestätigte Hepatitis-A-Erkrankungen und 2660 Verdachtsfälle gemeldet. In Deutschland waren es allein von Januar bis Ende Mai (22. KW) 451 Fälle und damit deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum (366 Fälle).

Ein Fokus ist ein Ausbruch in Berlin mit 100 Patienten. Betroffen sind vor allem Männer, die Sex mit Männern haben (MSM). (eis)