Ökonomisierung

Fehler im System

Ein Kommentar von Anno Fricke

Die Rufe von Ärzten werden immer lauter, die vor der Opferung von Patientenwohl auf dem Altar von Effizienz und Rendite warnen. Die Chirurgen, die Diabetologen und der Verband leitender Krankenhausärzte haben in der jüngeren Vergangenheit auf die zunehmende Entmündigung ärztlicher Expertise in der Organisation von Kliniken hingewiesen.

Diese Entwicklung muss gestoppt werden. Auffallend an der aktuellen Auswertung der Ärztekammern ist die relativ hohe Zahl von Therapie- und Operationsfehlern. Zu den Top Ten der medizinischen Fehler in Kliniken zählen die Diagnostik, die postoperative Therapie und die Infektionen. Jedes Jahr gibt es Tote zu beklagen. Die direkte Verantwortung liegt bei den Ärzten. Aber Arztfehler sind auch Fehler im System.

An die Ergebnisse müssen Fragen gestellt werden. Zum Beispiel die, wo die Grenze der Effizienzheischerei liegt? Wenn bekannt ist, dass Operationen nach dem Prinzip "just in time" Fehler provozieren, dass die postoperative Intensivversorgung bei einem Personalschlüssel von einer Pflegekraft zu vier Patienten Gefahren birgt, dann müssen kaufmännische Klinikdirektoren reagieren.

Die Politik kann sich nicht herausreden. Die Länder halten den Kliniken Milliarden Euro vor. Auch das schadet dem Patientenwohl.

