KBV-Vertreterversammlung

KBV-Chef kündigt erneute Kandidatur an

Heute findet in Berlin die letzte öffentliche Sitzung des Ärzteparlaments in dieser Legislaturperiode statt.

BERLIN Dr. Andreas Gassen will auch künftig an der Spitze der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) stehen. Auf der öffentlichen Vertreterversammlung am Freitag in Berlin kündigte er an, erneut für den Vorsitz der KBV zu kandidieren.

In wenigen Wochen gehe eine "letztlich erfolgreiche Legislatur zu Ende", sagt Gassen.

Für Regina Feldmann ist es der voraussichtlich letzte Auftritt als stellvertretender Vorstand.

Themen der am Morgen begonnenen KBV-Vertreterversammlung sind die Auswirkung des Selbstverwaltungsstärkungsgesetzes, die Kooperation mit Kliniken bei der ambulanten Notfallversorgung, neue Satzung, Weiterentwicklung der Laborvergütung.

Die Beratungen haben bereits am Donnerstagnachmittag in einer nicht öffentlichen Sitzung begonnen. Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Verabschiedung des Haushalts 2017. Zudem ging es um den Stand der Aufarbeitung der in der Vergangenheit aufgetretenen Differenzen und Unregelmäßigkeiten in der KBV.

(eb)