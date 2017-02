Ärzte Zeitung, 03.02.2017 1

KBV-Vorstandswahlen

"Ich stehe für offene Kommunikation!"

Die Kandidatenliste für die KBV-Vorstandswahlen füllt sich. Der Hamburger Dr. Stephan Hofmeister tritt an.

Von Anno Fricke

Amtsinhaber Dr. Andreas Gassen will wieder KBV-Vorstandsvorsitzender werden. © Alex Kraus

BERLIN. Dr. Stephan Hofmeister bewirbt sich um das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. "Ja, ich trete an", sagte Hofmeister am Donnerstag der "Ärzte Zeitung". Am 3. März tritt die Vertreterversammlung der KBV zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. In deren Verlauf sollen drei Vorstandsmitglieder und der Vorstandsvorsitzende gewählt werden. Für das Spitzenamt bewirbt sich erneut Amtsinhaber Dr. Andreas Gassen.

"Die Atmosphäre wird besser!"