"Erheblicher Ansturm" erwartet

Schon allein die unbezahlten neuen Leistungen wie die Telefonzeit wird zu einem Verlust von 20-25% führen. Dann kommt die 2-stündige Beratungspflicht hinzu, bei der ich prognostiziere, dass sie unter der Probatorik honoriert werden wird plus min. 2 x Probatorik. Das sind noch einmal 4 Stunden pro Fall, bevor es mit der Behandlung losgehen kann. Dann sollen wir für die Telefonvermittlung durch die KV 2 Stunden/Woche reservieren, die dann ohne weitere Prüfung durch den Therapeuten von der KV belegt werden. Von den 25 Therapiestunden, die ein Vollzeittherapeut vielleicht bislang leistete, bleiben dann 17-18 Stunden übrig.

Das nennt die KV dann eine angemessene Umsetzung des Versorgungsstärkungsgetzes. Welch ein Hohn! Und unsere Berufsverbände, allen voran Best und Döbert? Sie saßen mit am Tisch. Die Kammern? .............????????

Best kann es egal sein, er wird, so meine Prognose, die Position von Weidhaas übernehmen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen wacht endlich auf und gebietet diesem Irrsinn Einhalt, indem ihr die Vorstände der Berufsverbände neu besetzt.

