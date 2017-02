Wissenschaftler demonstrieren gegen Trump

Vielleicht befindet sich jemand unter Ihnen, der dabei mitwirkt, die getätigten Sequenzvergleiche zu wiederholen und in einem wissenschaftlichen Journal zu veröffentlichen, die beweisen, dass statt "Viren" zelleigene Nukleinsäuren als viral fehlgedeutet wurden. In einem Konsensfindungsprozess wurden diese "endogen" Sequenzen zu einem Virus-Modell zusammengesetzt, das es in Wirklichkeit nicht gibt. Ich suche schon lange nach einem verantwortungsvollen Wissenschaftler, der oder die sich der Realität stellt: Zu den Fehlentwicklungen der Medizin, wie hier in der klinischen Virologie http://www.wissenschafftplus.de/uploads/article/Wissenschafftplus_Viren_entwirren.pdf Stellung bezieht, um diese aufzulösen.Vielleicht befindet sich jemand unter Ihnen, der dabei mitwirkt, die getätigten Sequenzvergleiche zu wiederholen und in einem wissenschaftlichen Journal zu veröffentlichen, die beweisen, dass statt "Viren" zelleigene Nukleinsäuren als viral fehlgedeutet wurden. In einem Konsensfindungsprozess wurden diese "endogen" Sequenzen zu einem Virus-Modell zusammengesetzt, das es in Wirklichkeit nicht gibt. zum Beitrag »