Gröhe auf G20-Gesundheitsgipfel

"Die nächste Krise wird kommen"

Die Globalisierung macht nicht nur Menschen, Güter und Dienstleistungen mobil. Auch die Erreger gefährlicher Infektionskrankheiten können sich rund um den Globus verbreiten. "Die nächste Krise wird kommen", warnte Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) gleich zu Beginn des G20-Gipfels in Berlin.

Von Anno Fricke

Um für internatioale Gesundheitskrisen besser gerüstet zu sein, beraten sich die G20-Fachminister am Freitag und Samstag in Berlin. © dk_photos / iStock

BERLIN. Im Anschluss an das erste Treffen der Gesundheitsminister der führenden Industrie- und Schwellenländer (G 20) am Freitag in Berlin spielten Gröhe und seine Kollegen den Ernstfall einmal durch. Es gehe darum herauszufinden, was die Weltgemeinschaft seit dem Ausbruch des Ebola-Virus in Westafrika mit rund 11.000 Toten in Sachen Krisenmanagent gelernt habe, sagte Gröhe. Im Ernstfall müssten die Gesundheitssysteme in der Lage sein, Medikamente bereit zu stellen, Helfer für den Einsatz in den Krisengebieten zu mobilisieren und die eigene Bevölkerung zu schützen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellte die Bedeutung starker Gesundheitssysteme für die soziale und ökonomische Entwicklung in den Mittelpunkt ihres Statements. "Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sich auch aggressive Erreger auf der Welt ausbreitgen", sagte Merkel. Es sei eine Frage der ökonomischen und sozialen Vernunft, sich damit zu beschäftigen. Die Ebola-Pandemie 2014 in Westafrika habe die Reputation der ganzen Region geschädigt. Es wäre zynisch, daraus keine Lehren zu ziehen, sagte die Kanzlerin.

International gespeiste Fonds und eine Art Gesundheitskrisen-Versicherung der Weltbank sollen es nach Vorstellung Merkels auch armen Ländern ermöglichen, beim Ausbruch einer Epidemie nicht als Bittsteller vor der Weltgemeinschaft zu stehen. Grundsätzlich müssten sich Entwicklungsanstrengungen auch auf die Stärkung der Gesundheitssysteme konzentrieren, auf die Bezahlbarkeit von Behandlung und Medikamenten sowie die Ausbildung von Ärzten und Fachpersonal. Solche Investitionen erwiesen sich letztendlich als Investitionen in die Wirtschaft. Deutschland stellt für Programme derzeit 850 Millionen Euro im Jahr zur Verfügung.

Allein in der Region südlich der Sahara notiere die Weltgesundheitsorganisation (WHO) derzeit 36 Ausbrüche gefährlicher Erreger. Im Kongo sei der 8. Ebola-Ausbruch im Gange, sagte die Generaldirektorin der WHO Margaret Chan. Wenn Länder nicht in der Lage seien, dafür Vorsorge zu treffen, werde ihre Wirtschaft art getroffen.

