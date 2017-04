Ärzte Zeitung online, 06.04.2017 1

Rheinland-Pfalz

Fehlzeiten bei psychischen Erkrankungen massiv gestiegen

MAINZ. In den vergangenen zehn Jahren sind die Fehlzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen in Rheinland-Pfalz massiv gestiegen. Die Techniker Krankenkasse spricht für ihre Versicherten von einem Anstieg um 44 Prozent, die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland für Rheinland-Pfalz sogar von 75,7 Prozent Zunahme. Wie die AOK berichtet, ist der Krankenstand im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr mit 5,8 Prozent oder 16,2 Tagen pro Versichertem gleich geblieben – wer psychisch erkrankte, fiel allerdings mit 24,1 Tagen je Fall deutlich länger aus. Die TK sieht die Gründe dafür im demografischen Wandel, in einer gestiegenen gesellschaftlichen Akzeptanz und in einem wachsenden Druck im Berufsleben. (aze)