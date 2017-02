Ärzte Zeitung online, 07.02.2017 1

Pflegebedürftig

Zehn Prozent mehr Betroffene in Baden-Württemberg

STUTTGART. Binnen zwei Jahren ist in Baden-Württemberg die Zahl der Pflegebedürftigen um fast zehn Prozent gestiegen. Ende 2015 bezogen rund 328.000 Personen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung, 9,9 Prozent mehr als Ende 2013, teilt das Statistische Landesamt mit. Gemessen an der Gesamtbevölkerung (10,9 Millionen) beziehen damit drei Prozent der Einwohner Pflegeleistungen. 72 Prozent dieser Gruppe ist Ende 2015 zu Hause gepflegt worden. Fast 52 Prozent der Betroffenen erhielten dabei nur Pflegegeld, wurden also ausschließlich von Angehörigen gepflegt. Fast jeder zweite Betroffene (48 Prozent) wies bedingt durch eine demenzielle Erkrankung eine erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz auf. 53,7 Prozent aller Pflegebedürftigen waren in der Pflegestufe 1 eingruppiert, 33,5 Prozent erhielten Leistungen der Stufe 2, 12,4 Prozent der Stufe 3.(fst)