Baden-Württemberg

AOK verbessert Versorgung bei Diabetes

Stuttgart. Diabetiker, die am AOK-Haus- und Facharztprogramm teilnehmen, haben ab dem 1. Juli Anspruch auf das von Ärzten häufig empfohlene und von den betroffenen Patienten präferierte System zur Flash-Glukosemessung (FGM) Freestyle Libre. Dies betrifft Diabetiker mit einer Indikationsstellung für die kontinuierliche Glukosemessung und Insulinpumpen.

Basis ist der Diabetesvertrag von AOK, MEDI und der Diabetologischen Genossenschaft, der jetzt abgeschlossen worden ist. An die teilnehmenden Diabetologen werden hohe qualitative Ansprüche an Erfahrung und Praxisstruktur gestellt, wie es in einer Mitteilung der AOK und des MEDI-Verbundes Baden-Württemberg heißt. (HL)

