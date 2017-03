Ärzte Zeitung online, 02.03.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Arznei zur Sterbehilfe

Gericht erlaubt Ausnahme in Extremfällen

Bundesverwaltungsgericht gibt Witwer im Streit mit der Arzneimittelbehörde Recht.

LEIPZIG. Der Zugang zu Arznei für eine schmerzlose Selbsttötung darf Schwerkranken "in extremen Ausnahmefällen nicht verwehrt werden". Das hat am Donnerstag das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht verlange entsprechende Ausnahmen, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) müsse diese prüfen.

Damit gab das Bundesverwaltungsgericht einem Mann aus Braunschweig inhaltlich recht. Seine Ehefrau war 2002 im eigenen Haus schwer gestürzt. Seitdem war sie querschnittsgelähmt und auf künstliche Beatmung sowie ständige Pflege angewiesen.

Immer wieder hatte sie den Wunsch geäußert, ihr als Leid empfundenes Leben beenden zu können. 2004 beantragten sie und ihr Mann beim BfArM die Erlaubnis zum Kauf einer tödlichen Dosis Natrium-Pentobarbital. Das Bundesinstitut lehnte den Antrag ab: Das Gesetz erlaube nur eine Versorgung mit Betäubungsmitteln aus medizinischen Gründen. Die beabsichtigte Selbsttötung gehöre dazu nicht.

Am 12. Februar 2005 nahm sich die Frau mit Hilfe des Vereins Dignitas in der Schweiz das Leben. Anschließend legte ihr Mann Klage gegen die Entscheidung des Bundesinstituts ein. Bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht blieb diese ohne Erfolg. Die Gerichte meinten, der Mann sei nicht selbst betroffen und könne nicht für seine Ehefrau klagen. 2012 meinte aber der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg, als Ehemann sei der Kläger indirekt auch selbst stark betroffen gewesen und habe daher Anspruch auf eine inhaltliche Entscheidung.

Im Wiederaufnahmeverfahren urteilte nun das Bundesverwaltungsgericht, dass in Einzelfällen ein Anspruch auf tödliche Medikamente bestehen kann. Laut Gesetz sei dies zwar eigentlich nicht zulässig, dem stehe aber das allgemeine Persönlichkeitsrecht entgegen. Dies "umfasst auch das Recht eines schwer und unheilbar kranken Patienten, zu entscheiden, wie und zu welchem Zeitpunkt sein Leben beendet werden soll", betonten die Leipziger Richter. Voraussetzung sei, dass der Patient "seinen Willen frei bilden und entsprechend handeln kann". (mwo)

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts: Az.: 3 C 19.15