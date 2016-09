Freie Ärzte fordern Kostenbeteiligung

den Pat.uneingeschränkten Zugang zu allen Institutionen.Ich habe Pat.erlebt,die drei verschiedene Ärzte derselben Fachgruppe am Tag frequentiert haben.Auf einer kommenden elektronischen Krankenkarte muss

jeder Besuch nachvollzogen werden können.Bei vermehrten Arztbesuchen,wie wir sie nur in Deutschland kennen,müsste dann der Pat.

bei jedem weiteren Besuch EUR 20.- entrichten.Die seinerzeitige Praxis-

gebühr war damals wegweisend und sollte aufgestockt wiedereingeführt

werden.Nur somit kann man überflüssige Arztbesuche begrenzen!

