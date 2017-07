Ärzte Zeitung online, 17.07.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Praxis-Panel

Zi sammelt wieder Daten

BERLIN. Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) startet die nächste Runde seines Praxis-Panels. Wie das Zi berichtet, werden in den nächsten Wochen alle Praxen mit der Bitte angeschrieben, am Panel teilzunehmen. Dabei werden erstmals Daten zum ambulanten und belegärztlichen Operieren erhoben – um eine Datenbasis für die Weiterentwicklung des EBM zu schaffen. Mit dem Praxis-Panel untersucht das Zi jährlich die Wirtschaftslage und die Versorgungsstrukturen in den Praxen. Abgefragt werden dabei Daten zu Aufwendungen und Erlösen der Praxis aus kassen- und privatärztlicher Tätigkeit sowie zu Personalausstattung, Versorgungsstruktur und der Arbeitszeit der Praxisinhaber. Befragungszeitraum sind die Jahre 2013 bis 2016. Die Finanzangaben zur Praxis müssen allerdings vom Steuerberater testiert werden. Für die Teilnahme zahlt das Zi eine Aufwandspauschale von 200 Euro für Einzelpraxen und 350 Euro für Gemeinschaftspraxen. DieTeilnahme ist bis Ende September möglich.(eb)

Schreiben Sie einen Kommentar Überschrift



Text

Zum Kommentieren bitte anmelden. Anmelden ÜberschriftText

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich

Infektionen Herz-Operationen Jahrelanges Infektions-Mysterium aufgeklärt Bei offenen Herz-Operationen haben sich weltweit über hundert Patienten mit Keimen infiziert. Nun steht fest: Die Keime stammten offenbar aus Hypothermiegeräten - und die Hersteller waren nicht ganz unschuldig. Bei offenen Herz-Operationen haben sich weltweit über hundert Patienten mit Keimen infiziert. Nun steht fest: Die Keime stammten offenbar aus Hypothermiegeräten - und die Hersteller waren nicht ganz unschuldig. mehr »