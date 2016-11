Ärzte Zeitung, 10.11.2016 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



AOK Nordost

Beirat soll Kassenprojekte bewerten

POTSDAM. Die AOK Nordost tut sich immer wieder mit digitalen Projekten wie etwa einem telemedizinischen Versorgungskonzept für insulinpflichtige Versicherte hervor. Nun hat die Kasse zur Begleitung ihrer digitalen Transformation einen Wissenschaftlichen Beirat gegründet. Dieser soll die AOK Nordost unparteiisch zu geplanten Entwicklungen beraten.

Dabei gehe es um ethische, rechtliche sowie technologische Fragen, berichtet die Kasse. Einmal pro Quartal werde sich der Beirat mit Projekten im Rahmen der digitalen Transformation bei der AOK Nordost beschäftigen. Dazu zählt laut der Kasse aktuell unter anderem der Aufbau eines Gesundheitsnetzwerkes mit Partnern wie Kliniken und Arztpraxen.

Dem Gremium gehören renommierte Wissenschaftler und Digitalisierungs-Experten aus Deutschland an, Geschäftsführer ist Professor Dirk Heckmann. "Digitale Angebote werden zum Vorteil der Patienten eine immer wichtigere Rolle spielen. Dabei müssen die Rechte der Anwender geschützt werden. Niemand will den ‚gläsernen Patienten‘", so Heckmann. (reh)