BSG-Entscheidung

Dürfen niedergelassene Ärzte streiken?

Ein historischer Tag für niedergelassene Ärzte: Dürfen auch sie in Streik treten? Darüber urteilt das Bundessozialgericht.

Dürfen niedergelassene Ärzte streiken?

KASSEL. Vor dem Bundessozialgericht (BSG) geht es heute um das Streikrecht für niedergelassene Ärzte. Bislang verzichten sogenannte Vertragsärzte auf Streiks, weil diese die Versicherten erheblich belasten könnten. Ein Allgemeinmediziner aus Stuttgart kämpft nun vor dem BSG dafür, streiken zu dürfen (Az: B 6 KA 38/15 R).

Er hatte am 10. Oktober 2012 und am 21. November 2012 seine Praxis geschlossen, um an einem Warnstreik von Vertragsärzten teilzunehmen. Daraufhin erteilte ihm die Kassenärztliche Vereinigung einen Verweis. (dpa)

