Onkologie

Lilly verteidigt Pemetrexed-Patent in UK

INDIANAPOLIS. Der Pharmahersteller Eli Lilly hat einen weiteren juristischen Erfolg gegen Nachahmer seines Krebsmedikaments Pemetrexed (Alimta®) erzielt: Der UK Supreme Court, der oberste Gerichtshof Großbritanniens, bestätigte, dass die Teva-Tochter Actavis ein Patent auf eine begleitende Vitamintherapie in Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien verletze.

In diesen Märkten dürften Pemetrexed-Generika nicht vor Juni 2021 in den Markt kommen, teilte Lilly mit. Zu Jahresbeginn hatte Lilly in gleicher Sache bereits vor einem US-Berufungsgericht Recht gegen Teva bekommen.

2016 war Alimta® mit rund 2,3 Milliarden Dollar Gesamtumsatz Lillys drittgrößtes Einzelprodukt. (cw)