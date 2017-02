Graswurzel-Digitalisierung

in den letzten 35 Jahren Berufsleben habe ich eine "elektronische Behandlungsinformation" keinen einzigen Tag vermisst. Klar, problematisch war immer wieder, daß Patienten aus dem Krankenhaus entlassen wurden mit einer Medikation, die man dann zuhause wieder mühsam auf ein vernünfrtiges und nicht schädliches Maß reduzieren mußte.

Klar ist auch, daß manche Patienten mit einer ganzen Reihe von Medikationsplänen, von diesem Facharzt, von jenem Krankenhaus und womöglich sogar von der Sozialstation durchs Leben gehen.



Aber was soll daran ein elektronischer Medikationsplan ändern, zumal die Krankenhäuser nicht in ein solches System eingebunden sind?



Vielleicht wäre es am sinnvollsten, zuerst die Funktionäre und Politiker mit einer geeigneten Software zu versorgen, damit sie wenigstens untereinander wissen, worüber sie reden, wenn sie Wohlfühlprogramme für die Praktiker vom Stapel laufen lassen.



Ach ja, die Gesundheitskarte!



Das Leben, auch das elektronische, könnte so einfach sein, wenn man nicht immer wieder diesen Hemmschuh namens e-Card einbinden bräuchte. Wozu braucht es einer E-Card oder eines elektronischen Ärzteausweises, wenn man Datenpakete von Praxis nach Praxis verschiebt?



Es gibt Verschlüsselungen und es gibt sichere Intranet-Verbindungen, und das ganz ohne eine Technologie aus den 90ern des letzten Jahrhunderts.

Wir machen soviel IT in unseren Praxen, wie es sich die Funktionäre garnicht vorstellen können, und das haben Sie sehr schön ausgedrückt mit dem Satz von der längst eingeübten Patientendaten-Austausch-Technologie.



Dafür mein Dank!

Ihr

