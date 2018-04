Ärzte Zeitung online, 20.04.2018 1

Diabetologen kritisieren

GBA rät zu Therapie ohne Evidenz bei diabetischem Fuß

In Studien habe die hyperbare Sauerstofftherapie keine Evidenz bei diabetischer Fußulzera ergeben, kritisieren Ärzte und Forscher. Trotzdem empfielt der GBA die Behandlung.

Diabetischer Fuß: Die vom GBA empfohlene Sauerstofftherapie bringt nichts, kritisieren Forscher. © CID GmbH

MAINZ. Diabetologen kritisieren weiter die Entscheidung des GBA, dass die hyperbare Sauerstofftherapie bei Patienten mit diabetischen Fußulzera unter bestimmten Umständen zulasten der gesetzlichen Krankenkassen eingesetzt werden kann.

Die teure Behandlung umfasst 40 Sitzungen über 90 Minuten in einer Druckkammer. Sie ist mit der Veröffentlichung im Bundesanzeiger im Januar bei der Wundtherapie ab Wagner Stadium 2 Kassenleistung, wenn die Standardtherapie versagt hat.

Beim DDG-Diabetes-Update hat Professor Maximilian Spraul vom Diabetes-Zentrum-Rheine bekräftigt, dass es keine Evidenz für die Wirksamkeit der Therapie gebe. Sowohl in einer aktuellen Studie in den Niederlanden als auch in einer Untersuchung in Kanada gab es keine Unterschiede bei den Heilungs- und Amputationsraten bei Patienten mit oder ohne hyperbare Sauerstofftherapie.

Auch die Autoren einer Cochrane-Analyse von 2015 raten von einer Empfehlung für die Therapie ab. (eis)

