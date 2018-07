Ärzte Zeitung online, 02.07.2018 1

Nachwuchs

Asklepios Klinik bietet Schülern Praktikum an

HAMBURG. Schülern der Abitursjährgänge 2018/2019 bietet die Asklepios Klinik Altona ein "Schnupperpraktikum Arzt" vom 6. bis 10. August an. Die Abiturienten erhielten die Gelegenheit, den Ärzten bei ihren täglichen Aufgaben über die Schulter zu schauen und können selber kleine ärztliche Tätigkeiten an Modellen und Phantomen ausprobieren, heißt es in einer Mitteilung der Klinik.

Neben Besuchen auf der Intensivstation, im OP, dem Herzkatheterlabor, im Perinatalzentrum und dem Interventionszentrum der Urologie und Gastroenterologie - immer unter ärztlicher Leitung - stünden auch praktische Übungen wie Nahttechniken der Chirurgie, Sonografie, neurologische Untersuchungstechniken und eine Reanimationsübung auf dem Programm. (ato)

