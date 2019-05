Ärzte Zeitung online, 10.05.2019 1

Baden-Württemberg

Mindestmengen im Fokus

Die AOK Baden-Württemberg hat nun ihre Mindestmengen-Positivtransparenzliste für 2019 veröffentlich. Die Liste soll Patienten zeigen, wie es im Land um die Einhaltung der Mindestmengen in den Kliniken steht. So wurden etwa bei der Versorgung von Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1250 Gramm in allen Kliniken des Bundeslandes, die sich an der Versorgung in diesem Bereich beteiligen, die Mindestmengen erfüllt.

Aber auch bei Leber- und Nierentransplantationen, komplexe Eingriffe an Speiseröhre und Bauchspeicheldrüse, Operationen künstlicher Kniegelenke oder Stammzelltransplantationen müssen die Kliniken im Land eine entsprechende Erfahrungskompetenz nachweisen. (eb)

