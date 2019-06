Ärzte Zeitung online, 28.06.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Pilotprojekt

Rheinland-Pfalz weitet Konsil im Rettungswagen aus

Das Telekardiologieprojekt Westpfalz, das regional als Pilotprojekt gestartet ist, soll nun landesweit ausgerollt werden.

Das Telekardiologieprojekt Westpfalz, das regional als Pilotprojekt gestartet ist, soll nun landesweit ausgerollt werden. In dem Projekt wurden Rettungswagen so ausgestattet, dass sie ein digitales 12-Kanal-EKG in Sekundenschnelle an einen Konsiliararzt im Krankenhaus übertragen können, sodass noch im Rettungswagen eine Diagnose gestellt werden kann.

Das Projekt beruht auf der 2015 vom Ministerium des Innern und für Sport in Rheinland-Pfalz gegründeten Arbeitsgruppe Telekonsultation, in der auch die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland festes Mitglied ist. „Es hat sich gezeigt, dass das Pilotprojekt sehr erfolgreich arbeitet“, sagt Innenminister Roger Lewentz. „Jetzt werden wir zügig gemeinsam mit unseren Partnern an einer landesweiten Umsetzung zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz arbeiten.“ (eb)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich