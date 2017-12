Ärzte Zeitung online, 11.12.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Impflücken

Masern: Deutschland gehört zur Spitzengruppe in Europa

STOCKHOLM. Deutschland gehört 2017 in Europa zu den vier Ländern mit den meisten Masernfällen, berichtet das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Die meisten Fälle gab es bis Anfang Dezember in Rumänien (7977), Italien (4854) und Deutschland (904). Es folgt Griechenland (690) mit einem im Mai begonnen Ausbruch. Die meisten Betroffenen waren nicht oder nicht komplett geimpft. (eis)