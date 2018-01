Zucker, ein schwieriger Abschied

Doch auch das ist den selbstherrlichen, sich selbst überschätzenden, oft besserwisserischen, jeden beliebigen Alarmismus aufgreifenden Verbraucherschützern mal wieder viel zu wenig. Haben die Oberlehrer und Oberaufpasser der Nation denn nichts Besseres zu tun, als uns Essen, Trinken, Genießen, Geselligkeit bzw. Ess- und Trink-Kultur zu vergällen?



Natürlich sind Wurstkonsum ohne Kenntnis des Fettgehalts in Trockenmasse (bei Käsesorten selbstverständlich), Grillorgien mit minderwertigem Fleisch aus Massentierhaltungen, Rauchen, Schnaps- und Bier-Saufen bis zum Anschlag krankheitsfördernd und in hohem Maße unvernünftig.



Aber wer glaubt, allein mit moralisch-ethisch-ökologischen Überlegungen und Monetik-freien Argumenten als Verbraucherschutzzentrale Hamburg oder als Foodwatch ausgerechnet bei denen punkten zu können, bei denen es bis hin zur Oberschicht heißen kann: "Erst kommt das Fressen und dann die Moral" (B. Brecht), der hat die Mechanismen primitiver, entsublimierter fleischlicher Lust, zu Frustration geronnener Sinnlichkeit und basaler Bedürfnisbefriedigung durch Essen, Trinken, Drogen in einer immer eintönig uniformer werdenden postmodernen Gesellschaft einfach nicht begriffen.



Die überbordende Fülle immer subtilerer und raffinierterer TV-Koch-Shows und -Events gegenüber der multimedialen Dominanz des Nahrungsmittel-Marktes durch Lebensmittelindustrien mögen als einer von vielen möglichen Belegen herhalten.



Mf+kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund

zum Beitrag » Jetzt wollen große Lebensmittelhändler schon freiwillig den Zuckergehalt in ihren Eigenmarken reduzieren, um noch mehr Fettleibigkeit, metabolisches Syndrom und Typ-2-Diabetes mellitus präventiv zu verhindern. Und werden damit sicherlich so manche Kundinnen und Kunden, die auf total übersüßte Sachen stehen, verlieren.Doch auch das ist den selbstherrlichen, sich selbst überschätzenden, oft besserwisserischen, jeden beliebigen Alarmismus aufgreifenden Verbraucherschützern mal wieder viel zu wenig. Haben die Oberlehrer und Oberaufpasser der Nation denn nichts Besseres zu tun, als uns Essen, Trinken, Genießen, Geselligkeit bzw. Ess- und Trink-Kultur zu vergällen?Natürlich sind Wurstkonsum ohne Kenntnis des Fettgehalts in Trockenmasse (bei Käsesorten selbstverständlich), Grillorgien mit minderwertigem Fleisch aus Massentierhaltungen, Rauchen, Schnaps- und Bier-Saufen bis zum Anschlag krankheitsfördernd und in hohem Maße unvernünftig.Aber wer glaubt, allein mit moralisch-ethisch-ökologischen Überlegungen und Monetik-freien Argumenten als Verbraucherschutzzentrale Hamburg oder als Foodwatch ausgerechnet bei denen punkten zu können, bei denen es bis hin zur Oberschicht heißen kann: "Erst kommt das Fressen und dann die Moral" (B. Brecht), der hat die Mechanismen primitiver, entsublimierter fleischlicher Lust, zu Frustration geronnener Sinnlichkeit und basaler Bedürfnisbefriedigung durch Essen, Trinken, Drogen in einer immer eintönig uniformer werdenden postmodernen Gesellschaft einfach nicht begriffen.Die überbordende Fülle immer subtilerer und raffinierterer TV-Koch-Shows und -Events gegenüber der multimedialen Dominanz des Nahrungsmittel-Marktes durch Lebensmittelindustrien mögen als einer von vielen möglichen Belegen herhalten.Mf+kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund