Ärzte Zeitung online, 09.08.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Baden-Württemberg

Regierung will "Talentquote" bei Zulassung

STUTTGART. Die baden-württembergische Landesregierung will sich bei der Zulassung zum Medizinstudium für eine "Talentquote" einsetzen, die unabhängig von der Abiturnote ist. Valide Verfahren, die die Eignung der Bewerber testen, seien erprobt und stünden zur Verfügung, heißt es in der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen.

Die Zahl der Studienplätze ist in den vergangenen Jahren stabil geblieben, im Wintersemester 2017/18 wurden 1367 Studierende in Humanmedizin neu zugelassen. Dagegen ist die Zahl der Absolventen auf 1385 (2016) gesunken. Im Jahr 2011 hatte sie noch bei 1532 gelegen. Es sei "nicht unwahrscheinlich", dass ihre Zahl wieder zunehme, heißt es. 11.351 Studierende im Bundesland waren im letzten Wintersemester in Humanmedizin eingeschrieben.

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Dezember vergangenes Jahres wird das Verfahren der Studienplatzvergabe neu justiert. Die Karlsruher Richter hatten insbesondere die bisherige Wartezeitquote bemängelt. Im Mai dieses Jahres haben sich die Wissenschaftsministerien der Länder auf Ebene der Staatssekretäre auf Eckpunkte für einen neuen Staatsvertrag geeinigt, mit dem die Zulassung zum Studium der Humanmedizin neu geordnet werden soll.

Danach soll an der Abiturbestenquote von mindestens 20 Prozent festgehalten werden. Auch das Auswahlverfahren der Hochschulen soll beibehalten werden. Hingegen ist geplant, dass die Wartezeitquote wegfällt. Zudem sollen bei der Zulassung zusätzliche Kriterien berücksichtigt werden – diese werden unter dem Stichwort "Talentquote" diskutiert. (fst)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich