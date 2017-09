Ärzte Zeitung online, 19.09.2017 1

Alzheimer-Forschung

19 Arzneien in Phase III

BERLIN. Alzheimer-Medikamente gehören zu den Prioritäten der Forschung von Pharma-Unternehmen. Das betonte Birgit Fischer, Hauptgeschäftsführerin des Verbands der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa), am Montag mit Blick auf den Welt-Alzheimer-Tag am 21. September. Allein 13 Unternehmen des vfa arbeiteten an neuen Alzheimer-Medikamenten; 19 Medikamente haben aktuell das letzte Erprobungsstadium (Phase III) erreicht, heißt es.

Unter dem Motto "Demenz. Die Vielfalt im Blick" hat das Gesundheitsministerium um den Alzheimer-Tag herum aktuell deutschlandweit zum dritten Mal die Woche der Demenz ausgerufen. (eb)

Tabelle der Arzneiprojekte (Phase III):

www.vfa.de/alzheimer-medikamente