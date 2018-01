Ärzte Zeitung online, 24.01.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Koalitionsgespräche

Entbudgetierung steht auf der Agenda der GroKo in spe

Gehen die Koalitionäre in spe die gefühlte Zwei-Klassen-Medizin mit einem Honoraraufschlag für Vertragsärzte an? Signale dafür gibt es.

Von Anno Fricke

Gemeinsamer Auftritt zweier Noch- und bald vielleicht wieder GroKo-Minister: Katarina Barley (SPD) und Hermann Gröhe (CDU) nahmen am Dienstag von Pflegekräften Fotobotschaften entgegen. © Carstensen/dpa

BERLIN. Die anstehenden Koalitionsverhandlungen könnten für die Vertragsärzte eine überraschende Wendung nehmen: Am Ende könnte eine Honorarerhöhung außer der Reihe und das Ende des Budgetdeckels auf den fachärztlichen Grundleistungen stehen. Das geht aus Reaktionen aus der Unions-Fraktion nach dem Votum des SPD-Parteitags hervor. Der hatte gefordert, ein Ende der Zwei-Klassen-Medizin einzuleiten und eine gerechtere Honorarordnung zu schaffen, um Fehlanreize zu vermeiden, sprich die bevorzugte Terminvergabe an Privatpatienten.

"Im Kern geht es um die Wartezeitenproblematik", sagte der CDU-Gesundheitspolitiker Michael Hennrich am Dienstag der "Ärzte Zeitung". Man müsse von diesem Ziel her denken, wenn man die Wartezeiten im Einvernehmen mit der Ärzteschaft in den Griff bekommen wolle. Er könne sich zum Beispiel vorstellen, dies über die Entbudgetierung von fachärztlichen Grundleistungen zu erreichen, sagte Hennrich. Dabei handelt es sich nach Berechnungen der KBV um etwa 350 Millionen Euro im Jahr. Insgesamt haben die Kassen 2016 für die ambulante Versorgung 36,5 Milliarden Euro aufgewendet.

Budgetierung liefert keine Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft.

Dr. Andreas Gassen KBV-Chef

Dass über "höhere Honorare für Kassenpatienten" nachgedacht wird, hatte zuvor Unions-Fraktionschef Volker Kauder im Gespräch mit den Medien der Funke-Verlagsgruppe angedeutet. Die seien "ein sinnvolles Instrument". Einer Vereinheitlichung der Honorarsysteme von GKV und PKV, wie sie auch von Unionsabgeordneten im Vorfeld der Sondierungsverhandlungen von Union und SPD ins Spiel gebracht worden waren, erteilte Kauder eine Absage. Beifall kam umgehend vom NAV-Virchow-Bund: "Ein Ende der Budgetierung heißt Ende der immer behaupteten Zwei-Klassen-Medizin", sagte der Vorsitzende des Verbands Dr. Dirk Heinrich. Eine Angleichung privater und gesetzlicher Honorare käme einer Mammutaufgabe für mehrere Legislaturperioden gleich, warnte er. "Der Weg der Budgetierung von Leistungen muss verlassen werden", fordert auch KBV-Chef Dr. Andreas Gassen. Die Budgetierung sei vor 25 Jahren eingeführt worden, um die Ausweitung von Leistungen zu verhindern. Heute gebe es jedoch ganz andere Herausforderungen und die Budgetierung liefere keine Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft.

In trockenen Tüchern ist die Entbudgetierung noch nicht. Dies sei nicht Fraktionsmeinung, sagte CDU-Gesundheitspolitikerin Karin Maag am Dienstag der "Ärzte Zeitung". Grund: "Wir haben schlicht nicht in abstimmungsfähigen Runden darüber diskutiert", so Maag.

In der Pflegepolitik prescht die Dienstleistungsgesellschaft Verdi vor. Der Pflegevorsorgefonds solle in einen Pflegepersonalfonds umgewandelt werden, sagte Verdi-Vorstand Sylvia Bühler am Dienstag in Berlin. Anlass war die Übergabe von Fotos aus der Aktion "Versprechen halten", mit der Personal aus hunderten Pflegeeinrichtungen auf Personalnot aufmerksam macht. Aus dem Fonds ließen sich 40.000 Stellen in der Altenpflege finanzieren. Die Krankenhäuser benötigten in einem Sofortprogramm 20.000 neue Pflegekräfte. Die geschäftsführende Familienministerin Katarina Barley (SPD) verwies auf die im Sondierungspapier vereinbarten 8000 Stellen für die Altenpflege. "Wir sind fest entschlossen, dies umzusetzen", sagte sie. Nur Geld ins Schaufenster zu stellen, ohne dass der Arbeitsmarkt ausreichend Kräfte zur Verfügung stellen könne, heiße die Personalnot mit weißer Salbe zu behandeln, sagte Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU).

Lesen Sie dazu auch den Kommentar:

GroKo in spe: Hoffnung auf Budget-Ende