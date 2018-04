Ärzte Zeitung online, 27.04.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Saarland

Antrag gegen "Qualitäts-Wut" beim Ärztetag

SAARBRÜCKEN. Die saarländische Ärztekammer will auf dem Deutschen Ärztetag in Erfurt einen Antrag gegen die zunehmenden Qualitätssicherungs-Anforderungen einbringen. Das hat die Vertreterversammlung der Kammer jetzt bei einem Treffen in Saarbrücken einstimmig beschlossen.

"Der Deutsche Ärztetag fordert das Bundesgesundheitsministerium und den Gemeinsamen Bundesausschuss auf, Vorgaben zur Qualitätssicherung nur dann verpflichtend vorzuschreiben, wenn diese eine tatsächliche Verbesserung in der Versorgungsqualität von Patienten bewirken", heißt es in dem Antragstext.

Zur Begründung erklärte die Kammer, man werde zunehmend mit Vorgaben konfrontiert, deren Nutzen für die Versorgung fraglich sei. Verschiedene Vorgaben zum Beispiel für die Datenlieferung seien im Alltagsbetrieb auch nicht mehr zu realisieren. Daher müsse die Komplexität der Verfahren generell auf den Prüfstand. (kin)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich