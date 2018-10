Ärzte Zeitung online, 12.10.2018 1

Kurz notiert

Strategie zur Zuckerreduktion gesucht

Der Zuckerkonsum in Deutschland liegt deutlich über der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO – mit weitreichenden Folgen für die Gesundheit. Nach dem erfolgreichen Auftakt 2017 veranstaltet der AOK-Bundesverband am 17. Oktober den zweiten Deutschen Zuckerreduktionsgipfel, um gemeinsam mit Vertretern aus Politik, Wissenschaft, Gesundheitsverbänden, Lebensmittelindustrie und -handel über eine gesamtgesellschaftliche Strategie zur Zuckerreduktion zu diskutieren.

Auch Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung, sowie der Hauptgeschäftsführer der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker, Günter Tissen, nehmen teil. (eb)

