Ärzte Zeitung online, 11.01.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Telekonsil

AOK PLUS vernetzt Hausarzt und Pflege per Telemedizin

Inwieweit kann Telemedizin die Versorgung Pflegebedürftiger verbessern und gleichzeitig Entlastung für Ärzte bringen? Nur zwei Fragen, die die AOK PLUS mit ihrem Projekt Telekonsil, das sie noch Ende 2018 gemeinsam mit zwei Hausarztpraxen, zwei stationären Pflegeeinrichtungen und einem ambulanten Pflegedienst in Leipzig gestartet hat, beantworten will. Dazu hat die Kasse die Projektpartner mit einem Technik-Paket, bestehend aus einem Tablet samt Vernetzungssoftware und Medizinprodukten zur Erhebung der Vitaldaten, ausgestattet.

So lassen sich die Ärzte etwa bei Bedarf per Videokommunikation zuschalten. Das Projekt ist zunächst auf drei Monate befristet, anschließend will die AOK PLUS über eine mögliche Weiterfürung und Ausweitung des Telekonsils entscheiden. Am Test beteiligt sind auch Fachärzte. Diese kann der Hausarzt etwa per Dreierkonsil telemedizinisch einbinden. (reh)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich