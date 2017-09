Ärzte Zeitung online, 19.09.2017 1

Honorarverhandlungen

Eine Milliarde Euro mehr für Ärzte? KBV ist "enttäuscht"

BERLIN. Die Vertragsärzte in Deutschland bekommen im nächsten Jahr knapp eine Milliarde Euro mehr an Honorar. Darauf verständigten sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung am Dienstag in Berlin. Etwa 415 Millionen Euro werden durch eine Erhöhung des Orientierungswertes um 1,18 Prozent erzielt, hieß es auf Anfrage der "Ärzte Zeitung" bei der KBV. Dieses Ergebnis sei "enttäuschend", so KBV-Sprecher Dr. Roland Stahl.

Der Beschluss des Erweiterten Bewertungsausschusses sei gegen die Stimmen der KBV gefallen. Der GKV-Spitzenverband habe zuletzt aufgrund vermeintlicher Wirtschaftlichkeitsreserven bei den Vertragsärzten sogar eine Nullrunde vorgeschlagen, sagte Dr. Andreas Gassen, Vorsitzender der KBV, in einer ersten Reaktion.

"Ärzte sukzessive abgehängt"

Angesichts der aktuell "deutlichen Steigerungen bei Löhnen und Gehältern" würden die Ärzte "sukzessive abgehängt", so Gassen weiter. Die KBV sehe deshalb perspektivisch eine Gefährdung der Versorgung und anhaltende Probleme mit dem Investitionsstau in Arztpraxen.

Die KBV kritisiert auch die simple Addition der Honorarsteigerungen: 415 Millionen Euro kämen durch die Steigerung des Orientierungswertes zusammen – also letztlich die Preissteigerung für die ärztliche Leistung. 100 Millionen Euro Steigerung haben die Krankenkassen durch eine Erhöhung der Morbidität errechnet, 400 Millionen Euro durch die Erhöhung der Extrabudgetären Gesamtvergütung. Allerdings, heißt es bei der KBV, müssten diese Teile der Erhöhung zunächst auf Landesebene festgeklopft werden.

Verhandlungen laufen teilweise bis heute

Auch für das laufende Jahr hatten die Kassenärzte knapp eine knappe Milliarde Euro mehr an Honoraren erhalten, wobei die Verhandlungen auf Länderebene teilweise bis heute nicht abgeschlossen sind. Erst vor kurzem waren sie zum Beispiel in Westfalen-Lippe gescheitert (wir berichteten). (ger)