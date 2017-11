Ärzte Zeitung online, 03.11.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Notfallversorgung

Abklärungspauschale wird von Kliniken kaum angesetzt

4,74 Euro für einen Patienten, der aus dem Notdienst an die reguläre ambulante Versorgung verwiesen wird: Den Kliniken war das immer zuwenig. Dass sie diese Leistung aber so gut wie gar nicht abrechnen, kommt jetzt doch überraschend.

Von Christoph Winnat

Fehl am Platz? Viele Patienten sehen in den Notfallambulanzen der Krankenhäuser eine Anlaufstelle, wenn sie akut erkrankt sind und nicht sofort einen Arzttermin bekommen können. © Robert Kneschke / stock.adobe.com

BERLIN. Die Anfang April dieses Jahres eingeführte sogenannten "Abklärungspauschale" zur Notfallversorgung (EBM-Ziffern 01205 und 01207) befeuerte zunächst einmal vor allem einen alten Streit: Ambulant tätige Ärzteschaft und Krankenhäuser sind traditionell über Kreuz, was Patientensteuerung und Honorarverteilung im Notdienst betrifft.

Während die Kliniken übervolle Ambulanzen beklagen, entgegnen die Vertragsärzte, hier würden zahllose Patienten versorgt, obwohl sie ohne echte Notfallindikation vorstellig werden. Den Kliniken, so rechnete unlängst etwa das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) vor, sei der Run auf die Ambulanzen ganz willkommen, um insbesondere in Regionen mit hoher Bettendichte Kunden zu gewinnen.

Laut KBV lassen nun erste Zahlen eine mehr als verhaltene Anforderung der Abklärungspauschale erkennen: Bislang werde die Pauschale "in weniger als einem Prozent der Fälle" abgerechnet, ließ KBV-Vize Dr. Stephan Hofmeister am Donnerstag verlauten. Alle anderen Patienten, unkt Hofmeister, "scheinen offenbar so schwer krank zu sein, dass sie in den Notaufnahmen weiterbehandelt werden müssen". Dagegen sprächen jedoch "zahlreiche Statistiken". Insofern sei die Aufregung der Kliniken über die vermeintlich zu geringe Dotierung der Abklärungspauschale "ein Sturm im Wasserglas". Dass die Abklärungspauschale "offenbar seltener verwendet wird", deute darauf hin, erläutert KBV-Sprecher Roland Stahl, "dass das Problem angeblich übervoller Notfallambulanzen offenbar bundesweit nicht so besteht wie immer gerne behauptet".

Unter Berufung auf nationale Abrechnungsdaten sowie nationale und internationale Studien macht KBV-Vize Hofmeister geltend, "etwa zehn Prozent der Patienten, die eine Notfallambulanz im Krankenhaus aufsuchen, benötigen keine dringliche Diagnostik und Therapie".

Was die Kliniken nun aber bei denjenigen Patienten abrechnen, die sie eigentlich an die ambulante Versorgung zu verweisen hätten, oder ob sie einfach nur Honorar – in Hofmeisters Worten "neues Geld für eine Leistung, die erbracht wird" – liegen lassen, war trotz wiederholter Nachfrage bei der KBV nicht in Erfahrung zu bringen. "Wir sind gerade am Anfang der Validierung", entschuldigte sich Stahl.

Georg Baum, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), bezeichnete Hofmeisters Äußerungen als Versuch, "indirekt den Krankenhäusern zu unterstellen, falsch abzurechnen". Das, so Baum, sei "schlicht eine Frechheit". Die Abklärungspauschale – Baum wörtlich: "Wegschickgebühr" – sei "ein Hohn für die Ärzte in den Notaufnahmen. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Patienten auch in den Sprechzeiten von niedergelassene Ärzten in die Kliniken geschickt werden und damit natürlich Behandlungen auslösen, die über eine Abklärung hinausgehen."