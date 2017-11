Ärzte Zeitung online, 27.11.2017 1

Pilotprojekte

Bayern mausert sich zum Großraumlabor für Telemedizin

Aphasie, Rückenschmerzen, Pflege – in vielen bayerischen Projekten werden Therapien per App und Computer erprobt. Derweil nimmt die für Bayern geplante elektronische Patientenakte Gestalt an.

Von Christina Bauer

Patienten im Freistaat sollen künftig von der bayerischen Variante der elektronischen Patientenakte profitieren. © momius / stock.adobe.com

MÜNCHEN. Im Sommer 2018 soll in Bayern eine elektronische Patientenakte an den Start gehen. Dafür soll ein Bayerisches Gesundheitsdatenzentrum eingerichtet werden. Das teilte der stellvertretende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Landtag, Bernhard Seidenath (CSU), beim Fachtag E-Health der Bayerischen TelemedAllianz (BTA) mit. "Die bayerische Patientenakte soll eine vom Bürger geführte und autorisierte persönliche Gesundheitsakte werden", so Seidenath.

Damit konkretisiert sich nun das Vorhaben, das die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) jüngst angekündigt hatte. Sowohl von Ärzten erhobene Daten als auch von Patienten selbst etwa über Apps dokumentierte Informationen sollen in die Akte integriert werden, so Seidenath. Den Rollout der Akte habe der Ministerrat im Oktober beschlossen. Eine Pilotregion mit einer halben Million Bürgern solle den Anfang machen.

Geld kommt aus Nachtragshaushalt

Dafür würden im Nachtragshaushalt 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die neue Akte solle kompatibel mit den Entwicklungen auf Bundesebene sein. Eventuell könne sie mit der Parallelentwicklung in der Bayerischen Modellregion Telematik (Baymatik) integriert werden. Auf eine entsprechende Möglichkeit wies Seidenath für die derzeitige Parallelentwicklung einer eigenen elektronischen Patientenakte bei der AOK hin.

Zahlreiche weitere Gesundheitsexperten stellten beim Fachtag bayerische E-Health-Projekte vor. So soll das Projekt Rise-uP die Behandlung von Rückenschmerzpatienten modernisieren. Es erhält als neue Versorgungsform fünf Millionen Euro aus dem Innovationsfonds, wie Antje Steinhorst von der BTA berichtete. Schmerzmedizin-Experte Professor Thomas Tölle vom Klinikum rechts der Isar leite das Vorhaben, in dem unter anderem das Münchner MVZ Algesiologikum, das Start-up Kaia und die AOK Bayern mitwirkten. Es werde für das Projekt eine eigene IT-Infrastruktur entwickelt, eine Versorgungsplattform, die den Behandlungspfad der Nationalen Versorgungsleitlinie abbildet, ein Therapie-Navigator für Hausärzte sowie elektronische Patientenakten.

Das gesamte Versorgungsgeschehen solle so weit wie möglich von Hausärzten reguliert werden. "Der Hausarzt soll im Rahmen von Rise-uP die zentrale Funktion behalten", so Steinhorst. Bestehe ein Chronifizierungsrisiko, solle er per Telekonsil einen spezialisierten Schmerzmediziner hinzuziehen. Die Patienten sollten zudem täglich eine Viertelstunde mit der Rücken-App Kaia üben. In die Evaluation des Projekts sollten 60 Hausärzte und 5000 Patienten einbezogen werden.

Im Projekt Empower soll die Therapie-App Neolexon den Patienten Extra-Logopädie per Tablet bieten. Es richtet sich an Patienten mit einer Aphasie nach einem Schlaganfall. Vom Innovationsfonds gab es für dieses Vorhaben keine Zusage, wie BTA-Geschäftsführer Professor Siegfried Jedamzik berichtete. Durchgeführt werde es dennoch, und dafür direkt mit geeigneten Kooperationspartnern abgestimmt. "In meinen Augen ist das ein Highlight bei den telemedizinischen Anwendungen", so Jedamzik.

Statt der von der Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie empfohlenen fünf bis zehn Stunden Logopädie pro Woche gebe es im Versorgungsalltag oft nur eine. Zusatztraining mit Neolexon ermögliche den Patienten eine wesentliche frühere und intensivere Therapie. Dabei könnten die Inhalte individuell angepasst werden. Das Projekt integriere eine Datenbank, eine Web-App und eine Tablet-App. Gearbeitet werde mit Wörtern, Bildern, Videos, Worteigenschaften und semantischen Tags. In die Evaluation der Intervention würden 600 Patienten einbezogen, bald soll es erste Ergebnisse geben.

Eigene Lösung für Videosprechstunde

Im Januar 2018 möchte die BTA zudem eine eigene Software für Videosprechstunden an den Start bringen. Das Programm namens doccura werde alle formulierten Anforderungen an Software für Videosprechstunden erfüllen. Es sei aber vor allem für die Anwendung in BTA-Projekten gedacht. Eine telemedizinische Lösung für die Versorgung von Senioren stellte Manuel Hahn vom Ingolstädter Ärztenetz Go-In vor. "Die Pflegeheime sind immer ein bisschen das Stiefkind der Hausärzte", sagte Hahn. Das Dokumentations-Tool SPeed solle daher die Kommunikation zwischen Arztpraxis und Heim verbessern. Es ermögliche eine digitale Pflegedokumentation und videogestützte Konsile. So könne die Behandlung optimiert, und insbesondere könne Fehlmedikation vermieden werden.

Sieben Pflegeheime, 19 Hausärzte, ein Psychiater und ein Apotheker nähmen am Projekt teil, das vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP) gefördert werde. Die SPeed-Software sei kompatibel mit drei Programmen zur Pflegedokumentation, GODO, DAN, und MediFox. Ende November solle es erste Evaluationsergebnisse der Technischen Hochschule Deggendorf geben.

Dr. Katharina Hohenfellner vom Integrierten Sozialpädiatrischen Zentrum (ISPZ) am Universitätsklinikum München stellte das Vorhaben SAVE vor. Es solle dazu beitragen, Diagnose und Therapie bei seltenen Krankheiten wie Cystinose zu verbessern. Da dabei viele Fachrichtungen mitwirken müssten, könnten Telekonsile und Telemonitoring sehr zu mehr Effizienz beitragen. Zudem solle das Projekt neues Wissen generieren.