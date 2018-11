Ärzte Zeitung online, 22.11.2018 1

Entlassmanagement

Asklepios plant offene Kooperationsplattform

HAMBURG. Asklepios verfolgt mit gezielten Investitionen den Ausbau einer vernetzten Wertschöpfungskette. Ein wichtiger Treiber hierbei seien digitale Angebote, die Kosten senken und das Serviceangebot für Patienten steigern.

Dazu plane Asklepios mittelfristig, eine offene Entlassmanagement-Plattform für die effizientere Zusammenarbeit mit Reha-Einrichtungen, Heil- und Hilfsmittelanbietern sowie Kassen zu gründen.

„Mit unserer komfortablen Eigenkapitalquote und den ungenutzten Kreditlinien sind wir bestens für weitere Investitionen in unser Wachstum gerüstet – einschließlich strategischer Zukäufe entlang der gesamten Wertschöpfungskette unserer Branche“, so CFO Hafid Rifi am Donnerstag. (maw)

