Hessen

Arzt vereitelt Einbruch in seine Praxis

ESCHBORN. Eine unangenehme Überraschung erlebte ein Arzt am vergangenen Donnerstagabend in Eschborn: Gegen 23:52 Uhr versuchten ein oder mehrere Unbekannte in seine Praxis in der Unterortstraße einzudringen, meldet die Polizeidirektion Main-Taunus.

Die Täter öffneten gewaltsam die Tür, flüchteten jedoch der Polizei zufolge sogleich wieder, als sie bemerkten, dass der Arzt noch vor Ort war. Jetzt bitten die Ermittler Zeugen, die zur Tatzeit in der Unterortstraße in Eschborn verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim in Verbindung zu setzen.

Der Schaden für die Praxis wird auf etwa 800 Euro geschätzt. (mh)