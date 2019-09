Ärzte Zeitung, 18.09.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Studie vom DEGAM-Kongress

Auf dem Land sind Hausärzte viel agiler als Hausarztinternisten

Ländliche Hausarztinternisten sind seltener auf Hausbesuch als Allgemeinmediziner auf dem Land: Hausarztinternisten rücken jedoch häufiger zu Hausbesuchen in der Stadt aus, so eine Analyse vom DEGAM-Kongress.

Von Raimund Schmid

65 Prozent aller Hausärzte¨ rechnen in Schleswig-Holstein regelmäßig Hausbesuche ab. © Gina Sanders / stock.adobe.com

ERLANGEN. Zwischen Fachärzten für Allgemeinmedizin und hausärztlich tätigen Internisten bestehen, wenn es um Hausbesuche und unvorhergesehener Inanspruchnahme geht, signifikante Unterschiede. Zu diesem Ergebnis ist eine Sekundäranalyse des Instituts für Allgemeinmedizin an der Universität Lübeck gekommen, die beim 53. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) in Erlangen vorgestellt wurde.

Die Erhebung beruht auf EBM-Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein im 3. Quartal 2018. Im Studienzeitraum nahmen dort 1360 Allgemeinmediziner und 574 Hausarztinternisten an der ambulanten hausärztlichen Versorgung teil.

Was kam heraus?

Die Ergebnisse der Analyse:

Die Durchführungsrate von Hausbesuchen ist mit 65 Prozent bei den Allgemeinärzten und hausärztlichen Internisten gleich hoch.

Regional gibt es jedoch deutliche Unterschiede zwischen beiden Gruppen: In den Städten liegen die Hausarztinternisten mit pro Kopf durchschnittlich 40,8 Hausbesuchen im Berichtsquartal deutlich über den Allgemeinmedizinern (30,2). In ländlichen Regionen sieht es genau umgekehrt aus. Dort rechnen die Allgemeinmediziner, die Hausbesuche erbringen, im Schnitt 49,9 Besuche pro Quartal ab, Hausarztinternisten nur 37,3.

Unterschiede in annähernd dieser letztgenannten Größenordnung ließen sich zwischen Allgemeinmedizinern und Hausarztinternisten auch bei der Rate unvorhergesehener Inanspruchnahmen (GOP 01100 und 01101) finden. Konkrete Zahlen hierzu wurden jedoch nicht genannt.

Woran liegt das?

Die starken Differenzen gerade in ländlichen Regionen könnten laut Christoph Strumann von der Uni Lübeck zum Teil darauf zurückzuführen sein, dass auf dem Land weit mehr Allgemeinmediziner tätig sind als Hausarztinternisten.

Hausarzt-Internisten sollten künftig vermehrt an Seminaren der Kompetenzzentren Weiterbildung Allgemeinmedizin teilnehmen. Christoph Strumann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Allgemeinmedizin der Universität Lübeck

Es könne aber auch die Frage aufgeworfen werden, ob die rein klinisch und organzentrierte Weiterbildung für Hausarztinternisten ausreicht, um auf Hausbesuche in ländlichen Räumen ausreichend vorbereitet zu sein und ob diese nicht zumindest zur Teilnahme an Seminaren der Kompetenzzentren Weiterbildung Allgemeinmedizin verpflichtet werden sollten.

Eine hausärztlich tätige Internistin, die in einer ländlichen Region arbeitet, sieht dafür keine Notwendigkeit. Dort, wo große Not auf dem Land herrsche, würden auch die Hausarztinternisten notwendige Hausbesuche fahren, erklärte sie beim DEGAM-Kongress in Erlangen.

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich