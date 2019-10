Ärzte Zeitung online, 08.10.2019 1

Beitrag zum Verständnis des Universums

Physik-Nobelpreis für drei Kosmologen

STOCKHOLM. Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr jeweils zur Hälfte an James Peebles (Kanada/USA) sowie an Michel Mayor (Schweiz) und Didier Queloz (Schweiz) für ihre Beiträge zum Verständnis des Universums und des Platzes der Erde im Kosmos. Das teilt die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften mit.

Peebles erhält die Auszeichnung für seine theoretischen Arbeiten in physikalischer Kosmologie, Mayor und Queloz für die Entdeckung des ersten Planeten außerhalb des Sonnensystems. Die höchste Auszeichnung für Physiker ist mit umgerechnet etwa 830.000 Euro (9 Millionen Schwedische Kronen) dotiert. Die feierliche Überreichung der Auszeichnungen findet traditionsgemäß am 10. Dezember statt, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel. (dpa/bae)

