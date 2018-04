Ärzte Zeitung online, 05.04.2018 1

Empfehlungen aktualisiert

COPD-Leitlinie setzt neue Maßstäbe

Veränderte diagnostische Kriterien, Herabstufung von inhalativen Steroiden und Antibiotika, Betonung nichtmedikamentöser Maßnahmen – mit der aktualisierten deutschen COPD-Leitlinie soll vieles besser werden als bisher.

Von Thomas Meißner

Maßgebend für die Therapie bei COPD sind gemäß der neuen deutschen COPD-Leitlinie Symptomatik und Exazerbationshistorie. © Lisa F. Young/stock.adobe.com

DRESDEN. Ende Januar 2018 hat die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) gemeinsam mit der Deutschen Atemwegsliga sowie den österreichischen Kollegen nach langer Diskussion die aktualisierte COPD-Leitlinie veröffentlicht.

Dies, so Erstautor Professor Claus Vogelmeier aus Marburg, sei erforderlich gewesen aufgrund einer "Fülle an neuen Erkenntnissen" in den vergangenen zehn Jahren – so alt war die bisherige Version.

Diese neuen Erkenntnisse betreffen Risikofaktoren für COPD, die Diagnostik, die Einschätzung des Schweregrads der Erkrankung sowie auch Maßnahmen zur medikamentösen und nicht-medikamentösen Therapie. Die Leitlinie weicht in einigen Punkten von den Empfehlungen der Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) ab.

Wesentliche Punkte, die sich aus Sicht der Behandler geändert haben, hat Professor Carl-Peter Criée vom Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Weende beim DGP-Kongress in Dresden zusammengefasst.

Reversibilitätstest essenziell

Das empfiehlt die deutsche Leitlinie Grundlage der medikamentösen Therapie sind langwirksame Bronchodilatatoren. Inhalative Kortikoide (ICS) kommen bei Patienten mit reiner COPD frühestens dann als Zusatzkomponente zum Einsatz, wenn die bronchialerweiternde Therapie ausgeschöpft ist. Viel zu häufig werden nach Ansicht der Leitlinien-Autoren Antibiotika bei COPD-Exazerbationen angewendet. Als wesentliches Kriterium gilt das Vorhandensein von purulentem Sputum. Die aktuelle COPD-Leitlinie ist im Internet abrufbar.

Prinzipiell ist bei allen Patienten, die mit Atemnot, Husten, Auswurf sowie mit einer Rauch- oder Schadstoffexpositionsanamnese in die Praxis kommen, die Diagnose COPD in Erwägung zu ziehen. Für die Diagnosestellung muss nicht unbedingt eine pathologische Spirometrie entsprechend der GOLD-Kriterien vorliegen. Auch bodyplethysmographische Befunde und/oder die signifikant eingeschränkte Diffusionskapazität können die Diagnose COPD nahelegen.

Was auf alle Fälle nachgewiesen werden muss, ist die nicht vollständig reversible Atemwegsobstruktion im Reversibilitätstest, also zum Beispiel 15 Minuten nach Inhalation von Salbutamol oder 30 Minuten nach Inhalation von Ipratropiumbromid.

Nach GOLD liegt der Grenzwert des Tiffeneau-Index (FEV1 (Forciertes expiratorisches Einsekundenvolumen)/FVC (Forcierte Vitalkapazität)) bei 0,7; pathologisch wäre also ein Wert unter 70 Prozent vom Sollwert.

So einfach wollen es sich die deutschen Pneumologen allerdings nicht machen: Sie sagen, der Quotient FEV1/FVC muss unterhalb des LLN (Lower Limit of Normal) liegen. LLN ist ein Grenzwert, der sich aus epidemiologischen Studien bei Nie-Rauchern im Alter von 9 bis 90 Jahren ergeben hat. Es resultieren Perzentilen und daraus ein mit zunehmendem Alter sinkender Normwert.

Ein Tiffeneau-Index von 0,7 ist im Alter von über 50 Jahren unter Umständen noch physiologisch, daraus ergeben sich Unterschiede aus der deutschösterreichischen und der GOLD-Definition. Hinzu kommen erhebliche Schwankungen der LLN zwischen verschiedenen Ethnien.

"Wir müssen gerade bei Patienten in höherem Alter aufpassen, besonders ab einem Alter von 70 bis 75 Jahren würde mit der GOLD-Definition der Anteil falsch positiver Diagnosen deutlich ansteigen", erklärte Criée. Der Pneumologe wies außerdem darauf hin, dass bei Patienten mit ausgeprägtem Emphysem möglicherweise keine Einschränkung des FEV1/FVC messbar ist.

Bodyplethysmografisch lässt sich bei ihnen eine erhöhte funktionelle Residualkapazität, ein hohes Residualvolumen und eine verstärkte spezifische Resistance feststellen, die die COPD objektivieren würden.

Von der GOLD-Leitlinie übernommen wurde das ABCD-Schema, mit dem Symptomatik und Exazerbationshistorie klassifiziert werden: A oder C stehen für geringe Symptome, B oder D für höhergradige Symptome; A oder B bedeuten ein geringes Exazerbationsrisiko (< 1 pro Jahr), C oder D stehen für ein hohes Exazerbationsrisiko (≥ 2 pro Jahr). Auf diesem Schema gründen die Therapieempfehlungen.

Bronchodilatation als Basis

Grundlage der medikamentösen Therapie sind langwirksame Bronchodilatatoren. Allerdings trennt die deutsche Leitlinie vorbehandelte von nicht vorbehandelten Patienten. Vorbehandelte sollen auf alle Fälle die Kombination aus einem LAMA (langwirksame Muskarinrezeptor-Antagonisten) und einem LABA (langwirksame Betamimetika) erhalten, wohingegen therapienaive Patienten unter Umständen zunächst nur ein LAMA benötigen. Die GOLD-Gruppen C und D wurden im Therapiealgorithmus zusammengefasst, weil die Empfehlungen für diese Patienten mit häufigen Exazerbationen identisch sind.

Deutlich reduziert worden ist der Stellenwert inhalativer Glukokortikoide (ICS), erstens weil ihre Effekte auf die pulmonale und systemische Inflammation bei COPD begrenzt sind und zweitens wegen unerwünschter Effekte wie Pneumonie, Hautatrophie und Einblutungen. Die Dosis-Wirkungs-Beziehungen von ICS sind bei COPD nicht ausreichend bekannt.

ICS sind initial nicht angezeigt und sollen hauptsächlich dann angewendet werden, wenn der Verdacht auf eine asthmatische Komponente der Lungenerkrankung vorliegt. Bei Patienten mit reiner COPD kommen ICS frühestens dann als Zusatzkomponente zum Einsatz, wenn die bronchialerweiternde Therapie ausgeschöpft ist.

Als Monotherapeutikum sind sie kontraindiziert. Helfen die ICS nicht, werden sie wieder abgesetzt. Systemische Kortikoide werden bei mittelschweren und schweren Exazerbationen für 5 bis maximal 14 Tage angewendet und danach abrupt abgesetzt.

Viel zu häufig werden nach Ansicht der Leitlinien-Autoren Antibiotika bei COPD-Exazerbationen angewendet. Als wesentliches Kriterium gilt das Vorhandensein purulenten Sputums. Selbst bei schwerer Exazerbation ohne Purulenz sollen keine Antibiotika verordnet werden.

Die DGP und die Deutsche Atemwegsliga bieten Flyer mit den wichtigsten Tabellen sowie eine Kitteltaschenversion der Leitlinie an.

