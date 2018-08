Ärzte Zeitung online, 29.08.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



COPD

Schritt für Schritt zu mehr Lebensqualität

COPD ist auf dem besten Wege die Nummer 3 der Todesursachen weltweit zu werden. Inaktivität ist dabei ein wesentlicher Risikofaktor, Mobilisierung das Zauberwort.

MANNHEIM. "Sitzen ist das neue Rauchen", so Dr. Matthias Krüll, Internist und Pneumologe aus Berlin. In der Steinzeit hätten die Menschen noch einen Aktionsradius von 30 bis 40 Kilometern pro Tag gehabt. "Es gab auch keinen Mammut-Lieferservice", spitzte es der Pneumologe zu.

Dabei ist gerade für COPD-Patienten Bewegung wichtig. Denn aktive Patienten haben nicht nur eine bessere Lebensqualität, sondern auch bessere Überlebenschancen. Das Problem sei, die Patienten aus ihrer Agonie zu holen, so Krüll bei einer von Berlin-Chemie unterstützten Veranstaltung.

Der durch fehlende Stützmuskulatur bedingte Haltungsverfall, Obstruktion mit Bronchialkollaps und Überblähung sind dabei Hindernisse, die es zu überwinden gilt.

Geeignet ist eine Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining, wobei die Gewichtung stark vom Schweregrad der COPD abhängt: Bei leichter bis mittlerer COPD sollte der Schwerpunkt auf Ausdauertraining wie Walken, leichtes Joggen, Schwimmen, Radfahren oder dem Ergometer liegen.

Bei fortgeschrittener COPD ist Intervalltraining und bei schwerer COPD Krafttraining empfehlenswert, um erst einmal wieder Muskeln aufzubauen.

Schwerpunkt auf Ausatmung legen

Beim Ausdauertraining sollte die Atemtechnik rhythmisch an die Schritte angepasst werden, demonstrierte Krüll. Empfehlenswert ist etwa ein Rhythmus 2:3 - 2 Schritte oder Treppenstufen - Einatmen, 3 Schritte oder Treppenstufen - Ausatmen. Oder 1:3 - eine Treppenstufe, 3 Atemzüge Pause.

Wichtig sei es, den Schwerpunkt auf die Ausatmung zu legen, erläuterte der Pneumologe. Atmung und Bewegung müssen angepasst an den Schweregrad harmonisiert werden. Denn es gebe nicht das "One size fits all" - das perfekte Programm für jeden. Zusätzliche Motivation bringen Schrittzähler, Bewegungs-Apps oder Bewegungstagebücher.

Deutlich bessern kann die Belastbarkeit der Patienten zudem die Kombination aus gezieltem Training und medikamentöser Therapie. So konnte in Studien gezeigt werden, dass mit dem dualen Kombipräparat Aclidinium / Formoterol (Brimica® Genuair®) entbläht, also, die verbleibende Restluft weniger wird. Gleichzeitig besserte sich die Aktivität.

"Bringen Sie Ihre Patienten zu moderater körperlicher Aktivität, das ist entscheidend!", bestätigte auch Professor Martin Halle, Universität München. Dies zeigte sich etwa in einer Studie über 3,5 Jahre mit knapp 15.500 Patienten mit stabiler koronarer Herzerkrankung (JACC 2017; 70: 1689-1700).

Das Ergebnis: Zwei Stunden zügiges Spazierengehen pro Woche senkte die Mortalität der Patienten um 50 Prozent. Um Patienten zu motivieren, ist eine klare Vermittlung notwendig, so der Kardiologe und Sportmediziner. "Als Tipp - geben Sie Ihren Patienten ein Rezept für körperliches Training mit konkreten Anweisungen mit!"

Grundlage sei eine motivierende Gesprächsführung, erläuterte Professor Christine Graf, Deutsche Sporthochschule Köln. "Wir müssen den Patienten ausreden lassen, empathisch sein, fragen, was er gerne machen würde" (Preventive Medicine 2017; 99: 152-163). "Eigentlich gibt es keine Entität, bei der Sport nicht hilft", so Graf.

Klar ist inzwischen, dass bei Muskelaktivität frei gesetzte Zytokine wie Interleukin (IL) 6 und Myokine wie Irisin dabei eine Schlüsselrolle einnehmen. IL6 beeinflusst die Muskelhypertrophie, Myogenese und Fettoxidation in der Muskulatur.

Irisin hält unter anderem die Kommunikation mit dem Fettgewebe aufrecht und ist maßgeblich an der mitochondrialen Biogenese beteiligt. Parallel dazu werden Entzündungsprozesse herunterreguliert. (otc)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich