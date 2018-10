Ärzte Zeitung online, 24.10.2018 1

Ehrung

Julius-Springer-Preis für Gefäßmedizin vergeben

HEIDELBERG. Christian Schubert, Medizinstudent an der Universität in Frankfurt am Main, erhält den "Julius-Springer-Preis für Gefäßmedizin" 2018. Schubert wird damit für seine Arbeiten und sein Experiment bei Mäusen zum therapeutischen Kollateralwachstum nach Ligatur der Femoralarterie geehrt. Der mit 500 Euro dotierte Preis wurde ihm bei der 34. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin e. V. in Bonn verliehen.

Springer Medizin vergibt den "Julius-Springer-Preis für Gefäßmedizin" zusammen mit der wissenschaftlichen Leitung der Fachzeitschrift "Gefässchirurgie" bestehend aus Mitgliedern der deutschen, österreichischen und schweizerischen Gesellschaften. Ein ausführlicher Beitrag über die Preisarbeit von Schubert wird im kommenden Jahr in einer Ausgabe von "Gefässchirurgie" publiziert. (eb)

