Luftverschmutzung

Umweltzonen zeigen Wirkung

BONN. Umweltzonen reduzieren die Luftverschmutzung in Städten – und das schlägt sich auch in der Gesundheit der Bevölkerung nieder.

Wie eine Studie des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) ergeben hat, verringert sich die Zahl der Diagnosen von Luftverschmutzungs-assoziierten Erkrankungen in Krankenhäusern, die in oder in der Nähe von Umweltzonen liegen, signifikant.

Die Studienergebnisse seien hauptsächlich durch eine Reduktion der Atemwegs- und Herz-Kreislauferkrankungen getrieben. So sei zum Beispiel die Zahl der Diagnosen von Herz-Kreislauferkrankungen durch die Maßnahme um 2,9 Prozent zurückgegangen, die Zahl der diagnostizierten Atemwegserkrankungen um 2,16 Prozent. (grz)

