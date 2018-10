Ärzte Zeitung online, 12.10.2018 1

Europäische Seuchenbehörde berichtet

Zwei autochthone Dengue-Fälle in Spanien

SOLNA. Von zwei bestätigtem autochthonen Dengue-Fällen in Spanien berichtet die europäische Seuchenbehörde ECDC. Es handle sich um die ersten dokumentierten Fälle von autochthonen Infektionen in dem Land. Ein weiterer Verdachtsfall mit ähnlichen Krankheitssymptomen werde derzeit noch untersucht.

Die drei Personen sind Angaben der ECDC zufolge miteinander verwandt und haben Ende August gemeinsam einige Tage in der Region Murcia und der Provinz Cádiz verbracht. Alle drei hätten in der Vergangenheit keine Reise in Gegenden unternommen, in denen Fälle von Dengue-Fieber aufgetreten sind. Von den Symptomen hätten sich alle drei Patienten erholt, so die ECDC. (bae)

