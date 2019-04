Rotes Kreuz verteilt erste Hilfsgüter

Der politische Konflikt zwischen Maduro und Guaidó hat Venezuela in eine schwere humanitäre Krise gestürzt. Nun erhalten die Menschen Hilfe: Das Rote Kreuz hat damit begonnen, Trinkwasser und Medikamente zu verteilen.

CARACAS. Nach wochenlangem Ringen um humanitäre Unterstützung für Venezuela hat das Rote Kreuz erste Hilfsgüter in dem südamerikanischen Krisenland verteilt.

Mitarbeiter der Hilfsorganisation brachten am Mittwoch Trinkwasser und Tabletten zur Wasserreinigung in verschiedene Viertel der Hauptstadt Caracas. „Ich bin sehr froh, dass die humanitäre Hilfe eingetroffen ist“, sagte ein Mann im Fernsehsender TVV.

Zuvor war ein Flugzeug mit Medikamenten und Stromgeneratoren an Bord auf dem Flughafen von Caracas gelandet, wie das Rote Kreuz über Twitter mitteilte.

Our first consignment of medicines, medical supplies and equipment has arrived in #Venezuela. https://t.co/myiD1tnyTT