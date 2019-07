Ärzte Zeitung online, 10.07.2019 1

Ungleiche Lebensverhältnisse

Kommission stellt Empfehlungen vor

In Deutschland gibt es große regionale Unterschiede, was etwa Busverbindungen, schnelles Internet und die ärztliche Versorgung anbelangt. Eine Kommission berichtet heute darüber, wie strukturschwachen Gegenden geholfen werden kann.

Langes warten auf den Bus? In unterversorgten Gebieten keine Seltenheit. Dann geht's auch schlechter zum Arzt. © aigarsr / stock.adobe.com

BERLIN. Bund, Länder und Kommunen haben offenbar noch keinen gemeinsamen Weg gefunden, wie man strukturschwachen Regionen aus der Krise helfen kann.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat zusammen mit zwei Kabinettskolleginnen die Handlungsempfehlungen der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ vorgestellt - allerdings nur aus Sicht des Bundes. Mit den Ländern und Kommunen soll dann im Herbst in einer weiteren Gesprächsrunde besprochen werden, welche Maßnahmen davon verwirklicht werden.

Wo der Schuh drückt, ist schon lange bekannt: In manchen Dörfern kommt nur zwei Mal pro Tag der Bus. Der nächste Arzt ist viele Kilometer entfernt.

Seehofer will die Misere beenden. Zum Beispiel durch die Ansiedlung von Bundesbehörden und Forschungsinstituten in „abgehängten“ Regionen. Doch vor allem in der SPD ist man sich sicher: Ohne zusätzliche Fördergelder wird das nicht gehen.

SPD schlägt neues Fördersystem vor

Überall in Deutschland müssten die Menschen gleichermaßen die Chance auf Bildung, Kultur, Sport, bezahlbare Wohnungen, schnelles Internet und ärztliche Versorgung haben, sagte der kommissarische Parteichef Thorsten Schäfer-Gümbel der dpa.

„Die Kommunen müssen jedoch auch in der Lage sein, diese Leistungen zur Verfügung zu stellen. Das ist leider derzeit nicht überall der Fall“, betonte er

Die SPD schlägt ein neues Fördersystem vor, das sich nach Ansicht der SPD „von der Stadt-Land- und Ost-West-Denke lösen“ müsse. Kriterium solle Strukturschwäche sein – dabei müsse allerdings auch in Zukunft der Osten profitieren. Die Förderung könne verhindern, dass einzelne Regionen durch den starken demografischen Wandel praktisch ausstürben.

„Wir halten an dem Anspruch der gleichwertigen Lebensverhältnisse in Deutschland fest“, betonte SPD-Fraktionsvize Sören Bartol.

Auf dem Land gehe es um zusätzliche Bus- und Bahnverbindungen und besseren Mobilfunk, in den Ballungsgebieten vor allem um bezahlbaren Wohnraum. Mobilität, mobiles Telefonieren und eine erreichbare Arztpraxis dürften nicht von der Postleitzahl abhängig sein. (dpa/ths)

