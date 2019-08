Ärzte Zeitung online, 07.08.2019 1

Transcontinental Race

Medizinstudentin fährt allen davon

BREST. Die deutsche Ultra-Radsportlerin Fiona Kolbinger hat bei ihrer Premiere die siebte Auflage des Transcontinental Race gewonnen.

Nach über 4000 Kilometern zwischen dem bulgarischen Burgas am Schwarzen Meer und dem französischen Brest an der Atlantikküste erreichte die 24 Jahre alte Medizin-Studentin aus Heidelberg am Dienstagmorgen als erste von 264 gestarteten Teilnehmern das Ziel.

Sie ist die erste Frau, die das Rennen gewinnen konnte. Für die rund 4000 Kilometer benötigte sie zehn Tage, zwei Stunden und 48 Minuten. Bei dem Rennen sind die Teilnehmer völlig auf sich allein gestellt und müssen nicht nur ihr Essen selbst besorgen, sondern sind auch ohne Mechaniker unterwegs.

Zudem müssen sie außerhalb der Pflichtstrecken ihre Wege selbstständig festlegen. Kolbinger, die in der Krebsforschung ihren Studien nachgeht, war seit dem Start am 27. Juli pro Tag zwischen 15 und 17 Stunden auf dem Rad unterwegs und kam mit lediglich vier Stunden Schlaf aus.

Seit dem dritten Tag lag sie in Führung. Die letzten Ultra-Sportler werden bis zum 15. August in der französischen Hafenstadt erwartet. (dpa)

